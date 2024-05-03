Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü, önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 32,3733'ten tamamladı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 32,4280'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 34,8160, sterlin/TL yatay seyirle 40,6930'dan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar endeksi de dün yüzde 0,4 azalışla 105,3 seviyesinden günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 105,3'ten işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü kararlarının ardından varlık fiyatlarında yön arayışı devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Hafta içinde Fed politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit bırakırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar bankanın atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin arttığını gösterirken, bu sene bankanın faiz indirimine gideceğine de kesin gözüyle bakılmıyor.

Fiyatlamalar yatırımcıların yıl sonuna kadar yüzde 87 ihtimalle Fed'in bir kez faiz indirebileceğinin tahmin edildiğine işaret ederken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın son toplantıda özellikle iş gücü piyasasına atıfta bulunmasının ABD ekonomisinde bugün açıklanacak istihdam verilerinin önemini artırdığını kaydederek, ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesinin bankanın enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırdığını bildirdi.

Bugün, yurt içinde enflasyon yurt dışında ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Ayrıca, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi de yakından takip edilecek.