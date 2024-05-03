Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,37 puan ve yüzde 0,28 artarak 10.237,02 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68 ve holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile tekstil deri olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,04 ile spor oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 artışla 10.208,65 puanla tamamlayarak tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü kararlarının ardından yön arayışına devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,22 artacağını tahmin ediyor.

Ayrıca, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi de yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon yurt dışında ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.