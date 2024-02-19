Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 artışla 30,8425'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 primle 30,8700'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 33,3050'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 38,9720'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,2 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik endişeleri artırdığını belirterek, söz konusu gelişmelerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Para piyasalarında, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

ABD'de tatil nedeniyle bugün piyasaların kapalı olacağını bildiren analistler, çarşamba günü yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklardan, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını ifade etti.

Öte yandan bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, TCMB'nin perşembe günü politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.

Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.