Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 404 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 374 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 807 bin 976 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 803 bin 99 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 876 megavatsaat elektrik ihracatı, 999 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.