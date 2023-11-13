Cuma günü yükseliş eğiliminde seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,33 artışla 28,5598'den tamamladı.

Dolar/TL, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 primle 28,5890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 30,5950'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 34,9800'den satılıyor.

Dolar endeksi ise üst üste dört işlem günlük yükseliş serisini cuma günü sonlandırırken şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 105,8 seviyesinde dengelendi.

Analistler, önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin para piyasasındaki fiyatlamalarda etkili olduğunu belirterek, bu hafta dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 1 milyar 876 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 118 milyon dolarlık fazla oluştu.

Günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu ancak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 puan seviyesinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.