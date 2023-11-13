Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,81 düşüşle 1.776 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.783 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.930 liradan, Cumhuriyet altını 11.990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise haftanın ilk işlem gününde yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 1.929,6 doları test ederken şu sıralarda yüzde 0,1 primle 1.940 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, bu hafta gözlerin dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların yeterli olup olmadığı sorgulanmaya devam edilirken emtia fiyatlarında oynaklık güçlü kalmayı sürdürüyor.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ancak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.980 dolar seviyelerinin direnç, 1.920 ve 1.910 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.