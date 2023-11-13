Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 200 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 414 megavatsaatle saat 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 735 bin 598 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 729 bin 918 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,2 ile rüzgar santralleri, yüzde 12,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 844 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 165 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.