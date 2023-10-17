Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta Karadeniz'de yarın etkisini artırması beklenen sağanağın ise sabah saatlerinden itibaren Kastamonu'da, öğle saatlerinden itibaren Sinop ve Samsun'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre yarın sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların ardından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar ile kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.