İSTANBUL AA- Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Meles Alem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Etiyopya, Cibuti, Güney Sudan ve Kenya'dan oluşan 4'lü mekanizmanın temsilcilerinin, Sudan'daki çatışmanın barışçıl çözümü için Addis Ababa'da bir araya geleceğini bildirdi.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) kurduğu 4'lü mekanizmanın, 10 gün içinde toplanacağını dile getiren Alem, amaçlarının çözüm yollarını aramak olduğunu vurguladı.

Sudan'daki kriz için ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan müzakereler sonuçsuz kalmış, alınan ateşkes kararları defalarca bozulmuştu.

Generaller yüz yüze görüşecek

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, dün, ülkede nisan ortasından bu yana çatışan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) komutanları arasında bir görüşme yapılması konusunda arabulucularla anlaştıklarını duyurmuştu.

Sudanlı liderlerin nerede ve ne zaman bir araya geleceği henüz netleşmedi.

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.