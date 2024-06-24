Ülkemizde en sevilen şeylerden biri de DJ performansları. Bununla birlikte kaliteli müzik dinlemek ise oldukça zor. Son dönemde kendinden sıkça söz ettiren bir isim ise Djerya. Djerya yaptığı müzik ile gündeme bomba gibi geliyor. Kendine has karakteri ve müzik zevki ile sevenlerini mutlu edecek başarılı isim bu konuda kadın DJ’ler içinde en güzel örnek.



DJerya özellikle private partiler için aranan isimlerden de biri. Oldukça kısa sürede sevenlerini etkileyen isim bu konuda birçok davette alıyor. Farklı tarzı ve sosyal medyada paylaştığı anları ile şimdiden bir kitleye ulaşan isim, sahnelerde de bolca göreceğimiz bir isim haline geliyor. Sizler de djeryamusicc ismi ile başarılı sanatçıyı sosyal medyadan takip edebilir ve müzik performanslarının keyfini çıkartabilirsiniz.