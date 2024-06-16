BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhors için imza töreni düzenlendi. İmza töreni esnasında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat gelen bir soru üzerine muhabirlere ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerine tepki gösterdi.

Beşiktaş muhabiri Secan Dikme; “Samet Aybaba sosyal medya ve spor basını tarafından çok fazla eleştirildi. Onu burada göremedim, bununla ilgili ne söylemek istersiniz?” sorusunu yöneltti.

Kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Hasan Arat, sosyal medyada yönetimi hedef alan iddialara ve transfer söylentilerine tepki gösterdi. Hasan Arat’ın konuşmasının bir bölümü Sercan Dikme’ye yönelik oldu.

Spor Depor’da yer alan habere göre; Gazeteci Sercan Dikme, Hasan Arat’tan hiç beklemediği bir yanıt aldı. Yaşanan gergin anlar spor camiasında gündem oldu.

“Siz bizden daha iyi biliyorsunuz bu işi”

Hasan Arat yaptığı konuşmada sosyal medyada ve dijital yayınlarda futbolcular için fiyatlar konduğunu, bilmedikleri oyunlar ile görüşüldüğüne dair haberler yapıldığını ifade ederken “Siz bizden daha iyi biliyorsunuz bu iş” ifadeleri ile sitemini dile getirdi.

Beşiktaş Başkanı aynı zamanda bütün sorumluluğunu kendilerine ait olduğunun altını çizerek; “Biz antrenör tercihimizi planlama ile yaptık ve bunun doğru olduğunu düşünüyoruz. Sosyal medya üzerinde yaşananlar bizi alakadar etmez.” Dedi.

Son olarak rakamlı haberlerin Beşiktaş’a zarar verdiğinin altını çizerek; Ama şunu bilin yaptığınız rakamlı yayınların kulübe zarar verdiğini bilin, Türkiye’ye de zarar verdiğini bilin. Dolayısıyla sorumluluk taşıyın. Bu taşıyacağınız sorumluluğun hem gazetecilik açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum hem de hocamızın başarısı açısından çok önemli olacak” dedi.

KAYNAK: http://www.spordepor.com