DİYARBAKIR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Ekim'de Diyarbakır, İstanbul ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 49 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 36'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, 8'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

40 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Diyarbakır'ın huzuru bizim gururumuzdur" mottosuyla Diyarbakır, İstanbul ve Hakkari'de 99 kişiye yönelik 1225 personelden oluşan 168 ekip, 15 özel harekat, 6 çevik kuvvet timi tarafından, helikopter, 2 dron, 3 narkotik köpeğiyle 4 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 53 kilo 101 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 989 gram eroin, 87,30 gram metamfetamin, 9 sentetik ecza, 2 tabanca, 80 fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 20 lira, 40 avro ve 20 dolar ele geçirilmişti.