Haber: Damla Oya Erman

Mickey Mouse'un kamuya mal olmasının ardından Disney ve Warner Bros. gibi büyük şirketlerin, hukuki hamlelerle bu duruma karşı nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

Geçtiğimiz günlerde Mickey Mouse'un erken versiyonu kamuya mal oldu, ardından Winnie-the-Pooh, Sherlock Holmes ve Robin Hood gibi diğer karakterlerin de aynı kaderi paylaşacağı öngörülüyor.

Teknoloji yöneticisi ve yapay zeka uzmanı Marva Bailer, Mickey ve diğer karakterlerin artık orijinal sahiplerinden izin almadan yasal olarak kullanılabilecek yaratıcı unsurlar olduğunu belirtti. Bailer, sosyal medya ve yapay zeka gibi araçları kullanarak, bu eğlence simgelerinin artık herkes tarafından nasıl kullanılabileceğine dair yeni yolların keşfedilebileceğine dikkat çekti.

Kamu malına geçen karakterlerin geleneksel olmayan alanlarda kullanılmasına örnek olarak, geçtiğimiz yıl "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey" adlı film gösterildi. Film, eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alsa da düşük bir bütçeyle yüksek bir finansal başarı elde etti.

Uzmanlar, bu durumun Disney ve Warner Bros. gibi şirketlerin yeni stratejiler geliştirmesini gerektirebileceğine işaret ediyor. Özellikle ticari marka ihlali ve telif hakkı korumalarının şirketlerin bu değişime nasıl uyum sağlayacağını belirleyeceği ifade ediliyor.

Mickey Mouse'un kamuya mal olması, şirketlerin bu tür hukuki durumlarla nasıl baş edeceğini gösterecek bir örnek olabilir. Bu süreçte, telif hakları ve ticari marka konularındaki ayrıntılara odaklanılması bekleniyor.

Önümüzdeki yıllarda, sadece Disney değil, birçok şirketin benzer durumlarla karşılaşması bekleniyor. Karakterlerin kamuya mal olması, şirketlerin mevcut entelektüel mülklerini nasıl koruyacakları ve yeni yaratıcı stratejiler geliştirecekleri konusunda bir dönüm noktası olabilir. Bu süreçte, ticari marka hukuku ve telif hakları alanındaki uzmanların ön plana çıkması bekleniyor.