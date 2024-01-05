Haber: Damla Oya Erman

11. ve 13. yüzyıllar arasında inşa edilen Moğolistan ve Çin'deki daha büyük duvar sistemlerinin bir parçası olan Moğol Duvarı, toprak bir duvar, bir hendek ve bir dizi yapıdan oluşuyor.

Journal of Field Archaeology dergisinde yayımlanan çalışma, uzaktan algılama veri toplama, arkeolojik alan araştırmaları ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) analizi gibi kapsamlı bir yaklaşımı içeriyor.

Bu çalışma, Moğol Duvarı'nın tam kapsamının ilk hassas haritasını oluşturdu ve duvarın yönelimi ile genişlik varyasyonlarına dair detayları ortaya çıkardı. Ayrıca, duvarın tam hattını izleyebildiler ve onunla ilişkilendirilmiş 34 yapının tanımlanmasını sağlayabildiler.

Prof. Gideon Shelach-Lavi, "Moğol Duvarı'nın anlamını anlamak, ortaçağ duvar sistemleri hakkında derinlemesine bir anlayış sunar ve bu tür muazzam yapıların nedenlerini, işlevselliğini ve kalıcı sonuçlarını sorgulayan önemli soruları gündeme getirir" dedi.

Moğol Duvarı'nı kuzeydeki başka bir duvar bölümüyle karşılaştırdıklarında, ekip, Duvar'ın birbirine daha yakın konumlandırılmış yapılar sergilediğini gözlemledi. Diğer duvarın yapıları ise genellikle 20 ila 30 kilometre arasında mesafelerde bulunuyordu.

Ayrıca, Duvar ve kuzey duvarı arasındaki bir diğer önemli fark, Duvar'da bulunan 3 ila 8 km arasındaki büyük boşluklardır, bazıları 15 km'yi bulmaktadır.

Tarihi belgelerin incelenmesi, Moğol Duvarı segmentinin yaklaşan Moğol istilalarına karşı bir savunma önlemi olarak ACE 1200'de aceleyle inşa edildiğini öne sürdü. Ancak, yapılar arasındaki görünürlük ve iletişim eksikliği, Duvar'ın etkili bir şekilde askeri bir işlevi yerine getirdiğine dair çelişki yaratıyor. Bunun yerine, çalışma, Duvar'ın hem insanların hem de hayvanların hareketini düzenlemek, aynı zamanda vergi toplama için bir idari işlev görmek üzere inşa edildiğini öne sürüyor.

Çalışma yazarları, "Şu anda burada raporlanan sonuçlara dayanan bir sonraki saha araştırması aşaması için planlar yapıyoruz ve hipotezlerimizin bazılarını test etmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki saha sezonu boyunca hedeflerimiz, iki yapıda ve duvar hattında test kazıları yapmaktır. Bu kazılar aracılığıyla, özelliklerini ve yapılarını daha iyi anlamayı, inşa tarihlerini ve kullanım sürelerini belirlemeyi ve insanların faaliyetleri üzerine ışık tutmayı umuyoruz." dedi.