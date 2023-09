Haber: Damla Oya Erman

Bu gemiye Disney Treasure adı verilecek ve beklediğiniz renkli, pop kültür temalarıyla dolu olacak, "The Lion King," Marvel süper kahramanları, "20 bin Leagues Under the Sea," "Star Wars" ve diğerlerine göndermeler içerecek.

Ancak henüz valizlerinizi hazırlamayın. Treasure'ın ilk yolculuğu, 2022'de başlatılan Disney Wish'in kardeş gemisi olan Treasure'ın 21 Aralık 2024'te planlanmıştır. Disney, bir basın açıklamasında, geminin Port Canaveral, Florida'dan yedi gece Doğu Karayipler seyahati yapacağını söyledi. Ardından, gemi Port Canaveral'dan Doğu ve Batı Karayipler'e yedi gece süren itinerarlara çıkacak.

İlk yolculuk bir yıldan fazla bir süre uzak olsa da, Disney hayranları çok daha önce bir yer ayırtabilirler. Disney Cruise Line Castaway Club üyeleri için bu yılın 12 Eylül'ünde rezervasyonlar başlayacak. Basın açıklamasına göre tüm misafirlere açık rezervasyonlar 20 Eylül'de başlayacak.

İşte bazı öne çıkan noktalara bir göz atalım:

Üst güvertede macera

Disney Treasure gemisinde, AquaMouse: Curse of the Golden Egg adlı Disney Cruise Line'ın denizdeki kendi atraksiyonu, Mickey Mouse ve Minnie Mouse'u eski bir tapınağa zany macerasına sürükleyen mevcut hikayesine yeni bir hikaye sunacak. Üst güvertelerin yükseklerinde asılı duran güçlü jetler, iki kişilik araçları 760 fit (232 metre) uzunluğundaki dolambaçlı tüplerden geçirerek okyanusun ve geminin altındaki manzarayı sunacak. (Disney)

Lüks su kaydırakları ailelerin yolculuk gemisi vazgeçilmezlerinden biri haline geliyor. Treasure, kendi mücevherine sahip.

"AquaMouse: Curse of the Golden Egg" adı verilen bu yolculuk üst güvertelerin üzerinde asılı olacak. Su jetleri, iki kişilik araçları 760 fit (232 metre) uzunluğundaki dolambaçlı tüplerden geçirerek Mickey Mouse animasyonunu ve okyanusun ve geminin altındaki manzaraları sunacak. Disney Wish de bir AquaMouse atraksiyonuna sahip.

Daha küçük çocuklar için gemi "Toy Story" temalı bir su oyun alanı, sığ havuz, aile su kaydırağı ve smoothie barı olacak. Çocuk molasına ihtiyaç duyan yetişkinler "Quiet Cove" ayrılabilirler, bu alan sonsuzluk havuzu ve havuz kenarı barı ve kafe sunacak.

Aile eğlencesi

Disney Treasure'ın "Aladdin" temalı Grand Hall'i, her yolculuk sırasında merak ve keşfi teşvik edecek geminin en önemli toplanma alanı olarak hizmet edecek. Misafirler burada gösterileri izleyebilir, karakterlerle karşılaşabilir ve müzikal performansları dinleyebilirler. (Basın açıklaması)

Denizdeki Main Street U.S.A. karşılığı olan geminin "Aladdin" temalı Grand Hall'i, "her yolculuk sırasında merak ve keşfi teşvik eden geminin en önemli toplanma alanı olarak hizmet edecek" diyor basın açıklaması. Misafirler burada gösterileri izleyebilir, karakterlerle karşılaşabilir ve müzikal performansları dinleyebilirler.

Sarabi (The Lion King'deki matrik olanın adını taşıyor), Afrika savanasını anımsatan ve "Kötüler Oyun Gecesi" gibi şeyler sunacak iki katlı bir buluşma noktası olacak.

Misafirler ayrıca bir Broadway tarzı tiyatroya, "Güzellik ve Canavar" ve "Disney Seas the Adventure" gösterilerine, ayrıca sinemalara sahip olacaklar.

Konaklama ve yemek

Disney Treasure'daki macera ilhamlı konaklamalar, cesur Disney karakterlerinin sadık kedi arkadaşlarına övgü niteliği taşıyacak dört kraliyet süiti ile uzanacak. Lüks tasarımlar, "The Jungle Book" ta nobran panteri Bagheera'ya ve onun evi olan yeşil ormanlara saygı duruşunda bulunuyor. (Disney)

Treasure, 1,256 kabin bulunduracak. Konserj seviyesindeki kabinler ve süitler özel bir güneş terasıyla gelecek.

Dört kraliyet süiti, "cesur Disney karakterlerinin sadık kedi arkadaşlarına övgü niteliği taşıyacak" diyor basın açıklaması. Gerçekten epik bir konaklama için, EPCOT ilhamlı Tomorrow Tower Suite üst güvertenin üzerinden bakacak ve sekiz kişiye kadar konaklama imkanı sunacak.

Yemek konusunda, geminin Plaza de Coco'su Disney ve Pixar'ın 2017 filmi "Coco"ya tema yapılmış ilk tiyatral yemek deneyimi olacak. Meksika restoranı mariachi performanslarıyla çevrili yemek masalarına sahip olacak. Diğer ana restoranlar: Marvel Dünyaları, biraz örümcek adam teması ile lezzetlendirilmiş ve Walt Disney Animation Studios'un kuruluş yılı olan 1923'e adını veren lüks bir mekan.

Üç yıllık bir yolculuk "asla bitmeyen yolculuk" haline geliyor

Gemi ayrıca bir dondurma dükkanı (Jumbeaux's Sweets), sadece yetişkinlere yönelik yemekler ve Periskop Pub adlı steampunk tarzı bir içki mekanı sunacak.

Treasure, 4 bin yolcu ve 1,555 mürettebat taşıyacak. Uzunluğu 1,119 feet (341 metre), yüksekliği ise 221 feet (67.4 metre) olacak, dedi Disney.