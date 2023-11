Haber: Damla Oya Erman

Iger'ın Kasım 2022'de Disney'e dönmesinin ardından, o dönem CEO olan Bob Chapek'in yerine geçmişti. Chapek'in 'Sayma Gay' yasası konusundaki çirkin ve kamuoyuna açık çatışması, içsel ve dışsal tartışmalara yol açarak istifasına neden oldu.

Chapek'in liderliğiyle ilgili hayal kırıklığını dile getiren Iger, geçiş sürecini izlerken rahatsız olduğunu itiraf etti. Memnuniyetsizliğine rağmen, artık sorumluluğu olmadığı için kendisini bu durumdan uzak tutmanın gerekliliğini vurguladı.

Dönüşünden bu yana Iger, şirket içindeki sorunlarla başa çıkmaya ve zorlukları düzeltmeye adanmış durumda. Geçmiş kararlardan ve dışsal müdahalelerden kaynaklanan sorunlarla başa çıkma konusundaki çabalarını anlattı.

Disney'nin hisse performansı bu yıl S&P 500'ün gerisinde kaldı, yalnızca %6.5'lik bir artış gösterdi. Iger, "Wish," "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" ve "The Little Mermaid" gibi son filmlerin gişe sonuçlarının beklenenden düşük olduğunu kabul etti.

Potansiyel varlık satışlarına işaret eden Iger, ESPN gibi çekirdek olmayan varlıkların devam eden değerlendirmesi hakkında konuştu. Bu işletmelerin zor seçimler ve akış odaklı şirketlerle ortaklıklar aracılığıyla daha verimli bir şekilde yönetilebileceğini belirtti ve olası varlık satışlarının gözden geçirme sürecinin bir parçası olabileceğini ekledi.

Disney'nin geleceği hakkındaki tartışmalar yoğunlaşırken, Iger'ın ayrılışının duyurulması ve yakın zamandaki zorluklara ilişkin düşünceleri, şirketin yeni liderlik altındaki yörüngesine dair soruları gündeme getiriyor.