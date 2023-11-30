Haber: Damla Oya Erman

Keşif, Pachacámac'ta, Wari adı verilen Orta Çağ uygarlığı tarafından M.Ö. 200 civarında ilk kez yerleşilen bir bölgede gerçekleşti.

Arkeologlar, son kazı çalışmalarında, M.Ö. 800-1100 dönemine tarihlenen 70'ten fazla sağlam mezar paketi ortaya çıkardı. Bu mezar paketleri, özellikle Wari kültürüne ait yaygın bir gömme uygulaması olan oyma ahşap ve seramik "sahte baş" maskeleri takmış bireylerle dikkat çekiyor.

Pachacámac, piramitleri, meydanları, mezarlıkları ve kutsal bir bölge içeren tapınaklarıyla bilinen bir sit alanıdır. Archeowieści blogu tarafından duyurulan sonuçlara göre, bu mezar paketleri, Boyalı Tapınak'ın ayaklarına bireysel olarak veya gruplar halinde bırakılmış durumda bulunmuştur.

Profesör Makowski, "Ön-Hispanik Andlar'da kimse ölmezdi; herkes atalarının paralel dünyasında yaşamaya önceden yazılmıştı" şeklinde konuştu.

Kazılarda ayrıca, Wari elitlerini tasvir eden Tiwanaku tipi başlıklar takan ahşap sopaların da keşfedildiği belirtildi. Bu sopalar, Ekvador'dan ithal edilen istiridye kabuğu parçalarıyla kaplı bir adak yatırımında bulunuyordu.

Wari kültürü, "Baston Tanrı" olarak adlandırılan baş yaratıcı tanrıya tapar ve bu tanrıyı taşınabilir ve sabit sanatta farklı ortamlarda sıkça tasvir eder. Bazı bilim adamları, Baston Tanrı'nın bazı varyasyonlarının Viracocha veya Thunupa'nın tasvirleri olabileceğine ve bunun da İnka kültüründe Güneş, Ay ve Gök gürültüsü gibi ana tanrıların öncüsü olduğuna inanmaktadır.