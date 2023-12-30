BRİSTOL STOOL CHART [BRİSTOL DIŞKI SKALASI]

Vücut atıklarınızın şekli, rengi ve kokusu, içinizdeki bir şeyin %100 verimle çalışmadığının sinyalini verebilir. Örneğin sert, topaklı kaka susuz kaldığınız anlamına gelebilir. Kırmızı tabure mi? Bu rektal kanamanın bir işareti olabilir. Keskin bir kaka, bir enfeksiyonu veya başka endişeleri gösterebilir.

Dışkının (gaytanın,kakanın) şekli ne anlama geliyor?

Kaka tam olarak tek boyutlu bir kişisel ürün değildir. Dışkı maddeniz güne bağlı olarak büyük veya az olabilir. Yuvarlak veya dikdörtgen olabilir. Formda sert, yumuşak ve hatta sıvı olabilir. Çok fazla potansiyel varyasyon var.

Neyseki size neyin ideal, neyin ideal olmadığı konusunda fikir verecek kullanışlı bir görsel yardım var.

Bristol Dışkı Grafiğinin Açıklanması (BRİSTOL STOOL CHART)

Tip 1 : Küçük çakıl taşları gibi ayrı sert topaklar.

Tip 2: Sert, topaklı ve sosise benzemeye başlayan.

Tip 3: Sosis şeklinde, yüzeyinde çatlaklar var.

Tip 4: Daha ince ve daha yılan benzeri, ayrıca pürüzsüz ve yumuşak.

Tip 5: Keskin kenarları olan yumuşak lekeler.

Tip 6 : Pürüzlü kenarları olan yumuşak, yumuşak parçalar.

Tip 7: Katı parça içermeyen sulu.

"Tip 3 veya Tip 4 en uygunudur ve daha sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzını yansıtır" diyor. (Ek bir avantaj olarak, bu tür kakaların geçmesi de daha kolaydır.)

Diğer beş tür, dahili olarak bir şeylerin yolunda gitmediğinin sinyalini veriyor olabilir. Örneğin:

Tip 1 ve Tip 2 kakalar kabızlığa işaret eder ve geçmesi zor veya acı verici olabilir. En yaygın neden yeterli sıvı olmamasıdır. Bu genellikle daha fazla içmeniz gerektiğinin bir işaretidir. Diyetinize lif eklemek ve günlük rutininize egzersiz yapmak da işleri yoluna koymanıza yardımcı olacaktır.

Tip 5 kaka, sıvının emilmesine ve gaytanın sertleşmesine yardımcı olabilecek lif eksikliğini gösterebilir. Terazinin bu bölümünde sürekli kaka yapmak bağırsak sorunlarının bir işareti olabilir.

Tip 6 ve Tip 7 ishal bölgesindedir ve bir hastalığın, gıda zehirlenmesinin veya başka bir sindirim veya bağırsak sorununun sinyali olabilir. Stres de buna neden olabilir. Dışkınız sürekli olarak tablonun bu kısmına kaydediliyorsa bir doktora görünün.

Dışkının(gaytanın,kakanın) farklı renkte olması

Gaytanın büyüleyici dünyasını keşfetmeden önce, bunun ne olması gerektiğiyle başlayalım; temel bir kahverengi. Bu ho-hum rengi, sindirim sisteminizde dolaşan çeşitli bileşenlerin karıştırılmasından gelir:

Sindirim sisteminizden geçen yağları parçalayan safra.

Bilirubin, kırmızı kan hücreleri yaşam döngüsünün sonuna ulaştığında ve atık ürün olarak vücudunuzdan çıktığında oluşan bir maddedir. Yediğiniz tüm yiyeceklerin sindirilmiş kalıntıları.

Peki zaman zaman vahşi bir rengin ortaya çıkmasını sağlayan şey nedir? Genellikle yediğiniz bir şeye bağlıdır. Sebzeler, meyveler ve gıda boyaları kakanızı boyayabilir ve bu tamamen normaldir (öyle görünmese bile).

Ancak şunu bilin: Yiyecekle ilgili bir renk tonu, kaynak sisteminizden çıktıktan sonra bir veya daha fazla gün içinde kaybolmalıdır.

Eğer tuhaf renkler devam ederse, bu diğer tıbbi sorunlar için bir uyarı işareti olabilir. Örneğin:

Yeşil gayta bakteriyel veya viral bir enfeksiyondan, parazitten veya irritabl bağırsak sendromundan kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca aldığınız yeni ilaçlarla da bağlantılı olabilir.

Kırmızı gayta, rektal kanamayı veya hemoroid, anal fissür, inflamatuar bağırsak hastalığı, ülser ve hatta kolorektal kanser gibi durumları gösterebilir .

Siyah gayta, üst sindirim sisteminizde ülser nedeniyle kan bulunduğunun sinyalini verebilir. Ayrıca demir takviyeleri veya Pepto-Bismol® almanın bir yan ürünü de olabilir.

Sarımsı veya grimsi gayta karaciğer, safra kesesi veya pankreas bozukluklarının sinyali olabilir.

Ancak çoğu zaman tuhaf bir rengin kökeni yiyeceklere kadar uzanabilir. Ancak kakanız birkaç günden fazla renk tablosunun yanlış kısmında kalırsa, sağlık uzmanınıza başvurun.

Dışkı(gayta, kaka) neden kötü kokuyor?

Dışkı maddesinin hoş aromasını sunmayı vaat eden hiçbir oda spreyi yok. Kaka kötü kokuyor. Bu sadece temel bir gerçek.

Ama kötüden de beter kokan bir kaka var ve dikkat etmeniz gereken yer burası.

Kötü kokulu gaytanın genellikle bağırsaklarınıza yerleşen ve olağan sindirim sürecinizi bozan istenmeyen bakterilerle bağlantılı olduğu biliniyor. Bu güçlü koku genellikle ishalle de bağlantılıdır.

Koku, yediğiniz bir şeyden kaynaklanıyorsa belirtiler hızla düzelmelidir. Ancak sorun devam ederse, kokunun altında yatan tıbbi bir durum olup olmadığını görmek için sağlık uzmanınızla görüşün.