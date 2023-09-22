ANKARA AA- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ve BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'la temaslarda bulundu.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta İspanyalı mevkidaşı Albares, Nikaragualı mevkidaşı Colindres ve UNAOC Yüksek Temsilcisi Moratinos'la görüştü.

Fidan, New York'ta "BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı"nda da konuştu.

Bakan Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.