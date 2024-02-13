Haber: Elif Hayvalı

İSTANBUL- Alışveriş, sanat ve eğlencenin buluşma noktalarından Akasya’da kapılarını açan Katılım Emeklilik DigiZoo, Türkiye’de bir ilk olarak holografik eğlence parkı temasıyla her yaştan ziyaretçiye keyif ve eğlence dolu bir deneyim yaşatıyor.

Dijital dünyanın son teknolojileriyle donatılan DigiZoo, geçmiş ile gelecek, doğal canlı yaşamı ile insan arasında bilgi ve eğlenceyi birleştiren teknolojik bir köprü kurdu. Eğlence parkında, son yılların en dikkat çekici yeni teknolojilerinden biri olan hologram tekniği ile 25’ten fazla canlı türü hayat buldu.

Çocuklar için gün boyu eğlence

Katılım Emeklilik Digizoo; Brifing Odası, Laboratuvar, Avatar Ormanı, Dinozorlar Alanı, Günümüz Doğa Canlıları ve Denizaltı alanı olmak üzere 6 bölümden oluşan sergi alanının yanı sıra etkinlik alanları ve kafesi ile misafirlerini ağırlıyor. Katılım Emeklilik DigiZoo’da ziyaretçiler, zaman yolculuğu temasıyla senaryolaştırılmış bir hikaye üzerinden sadece günümüzde yaşayan değil, nesli tükenen dinozorlar ve tek boynuzlu at (unicorn) gibi mitolojik canlılara da büyüleyici bir atmosfer eşliğinde tanıklık ediyor.

Atölye alanında ise gün boyu çocuklara yönelik bez çanta boyama, ahşap kuş evi boyama, oyun atölyesi, geri dönüşümden oyuncak yapımı, pop-up kart yapımı gibi geniş içerikte beceri gelişim atölyeleri düzenleniyor. Giriş alanında kurulu “Dino ile selfie” ve “animatik köpeği sev/besle” gibi ekranlar özellikle küçükler için eğlenceli anlar yaşatıyor.