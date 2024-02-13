Haber: Damla Oya Erman



Yaklaşık 11.000 yıl önce erken Mezolitik dönemde inşa edilen bu mega yapı, yaklaşık 1.500 taş ve büyük kaya parçalarından oluşuyor.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, mega yapı, avcı-toplayıcılar tarafından, Avrasya geyiği sürülerini avlamak için inşa edilmiştir. Bu yapı, geyik sürülerinin mevsimsel göç rotasını yönlendirmek ve kolayca tıkılabilecekleri dar bir boğaz noktasına sürmek amacıyla kullanılmış.

Rostock Üniversitesi'nden Marcel Bradtmöller, "Bu yapı, son buzul çağından sonra, Baltık Denizi'nin henüz sular altında kalmamış olan manzarasında oluştuğunu gösteriyor," dedi.

Araştırmacılara göre, bu keşif, sadece Baltık Denizi'nde bulunan en eski insan yapısı olmanın yanı sıra erken avcı-toplayıcı topluluklarının geçim modelleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

Taş duvarın ve deniz tabanının daha fazla incelenmesi için yan tarama sonarı, sediment yankılayıcı ve çok kademeli yankılayıcı cihazlar kullanılacak. Ayrıca, Rostock Üniversitesi'nden sualtı arkeologları ve LAKD M-V'den arkeologlar, taş duvarı ve çevresini araştırarak yapının önemini daha iyi anlamaya çalışacaklar.