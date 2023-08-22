HABER: SEDAT SARIKAYA

Alışılmış akustik ve latin soundunun dışına çıkarak down beat dance ritmlerine yöneldiği yeni teklisinde sanatçı; kendi özgün şarkı yazarlığı tarzını modern pop tınılarıyla birleştiriyor.

Yeteri Kadar isimli şarkının söz ve müziği Didem Ezgi Kurt’a , düzenlemesi ise başarılı aranjör Metehan Köseoğlu’na ait.

Günümüz insanının yalnızlıkla imtihanında kendi ruhundan vazgeçmeden nasıl anlamlı ilişkiler kurabileceğini sorgulayan şarkının fotoğrafları Deniz Kalkavan, klibi Barış Murathanoğlu tarafından Marmaris’te çekildi.

Didem Ezgi Kurt, Yeteri Kadar isimli yeni şarkısı ile ilgili hislerini şu şekilde ifade ediyor.'' Artık içinde kendi varoluşlarıyla kabul görüp sevildiklerini, büyüyüp çoğaldıklarını hissedemedikleri halde sırf yalnızlıktan ölümüne korktukları için bir arada kalmaya çalışan iki sevgilinin hikayesi ‘Yeteri Kadar’. Günden güne daha da bireycileşen modern toplumumuzda aslında herkes aynı oranda yalnız ve sevgisiz , en azından buradan bakınca o kadar da yalnız değiliz; belki de yalnız olmak sahici olmamak kadar korkulacak bir şey değildir diyor şarkıda kadın ve kendi sahici hislerinin ve ihtiyaçlarının peşinden gitmesi için cesaretlendiriyor kendisini, hem de sevgilisini …''

Didem Ezgi Kurt'un yepyeni çalışması ''Yeteri Kadar'' 18 Ağustos’ta tüm müzik platformlarında yerini aldı.