HABER: DİNÇER KARACALAR

On binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen konserde Uzunlar, "Hüznün Gemileri", "Son Bir Kez", "Yolları Aşamadım" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Karadeniz türkülerinden Ankara havalarına geniş bir repertuar ile müzikseverlerden tam not alan Uzunlar, İç Anadolu yöresine ait "Tesbih" isimli şarkıyı seslendirirken sahnede tesbih salladı ve büyük alkış aldı. Ekin Uzunlar'a sahne performansında Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından çiçek de takdim edildi.