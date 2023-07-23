Tahran

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Karargahı Halkla İlişkiler Birimi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda “terör eylemleri” düzenlemeyi amaçlayan 4 kişilik bir “terör grubunun” yakalandığı aktarıldı.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün çeşitli eylemlerine sahne oluyor.

AA