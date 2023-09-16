İSTANBUL AA- Ressam Devrim Erbil'in İstanbul ve Anadolu temalı çalışmaları, "Seçmeler" adlı sergide sanatseverlerle buluştu.

DG Art Project'de gerçekleştirilen açılışta, açıklamada bulunan Erbil, sergide son 20 yılda yaptığı eserlerden bir seçkinin yer aldığını söyledi.

Erbil, sergide en iyi eserlerini bir araya getirmeye çalıştığını söyleyerek, "Hem değişik teknikler hem de değişik temalar var. Örneğin soyut döneme buradaki büyük siyah beyaz resim çok iyi bir örnektir. Tabii Devrim Erbil'in ressamlığı deyince İstanbul akla gelir. Burada da gördüğünüz gibi birçok İstanbul var. Arkada duran mavi, büyük İstanbul tablosu... Bu bir seçme. İpek ve yün halılar da benim en sevdiğim resimlerim. İlmik ilmik dokuma yoluyla oluşmuş örnekler." dedi.

Dokuma ustalarının az olduğu bir dönemde bu eserleri ortaya koymanın önemine dikkati çeken Erbil, "Bu sanatlarla uğraşan dostlarımın benim isteğime ve halı sevgime katkıları, sergideki bu güzel eserleri oluşturdu." diye konuştu.

Sanatçı Erbil, giclee baskı tekniğiyle yapılan Türkiye'de ilk defa uygulanmış örneklerin de sergide yer aldığını vurgulayarak, seçme eserlerin bir araya gelmesinin sergiyi ilginç bir hale getirdiğini aktardı.

"Ben Anadolu çocuğuyum"

Sergideki Anadolu temalı eserlere de değinen Erbil, "Ben Anadolu çocuğuyum, Uşak'ta doğdum, Balıkesir'de büyüdüm. Yani o Anadolu kokusu oradan geliyor olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bodrum'da kendi bahçesinde büyük bir müze yapmak istediğini anlatan ünlü ressam, şöyle devam etti:

"En az 200 kadar halı resmim var. 150'yi aşkın eserimi koleksiyon halinde korumaya aldım. Bir vakıf kurdum. Bu vakıf eğitim ve kültür sanat konusunda çalışmalar yapıyor, Bodrum'da daha sınırlı bir çevre içinde, daha sakin bir ortamda. Bodrum kalabalık ama benim atölyem sakin bir yerde. Orada çalışmalarımı sürdürüyorum."

"Devrim Erbil'in her bir eseri ayrı ayrı çok güzel"

Küratör Zeynep Öztürk ise Devrim Erbil sergisiyle sezonu açtıklarını belirterek, "Devrim Erbil'in de özel sergisi çünkü 'Seçmeler' adını verdiğimiz bu sergide Devrim Erbil'in son 20 sene içinde yaptığı çalışmalardan örnekler görüyoruz. Bunların içinde yağlı boyalarımız, ipek halılarımız ve giclee baskılarımız var." dedi.

Eserleri seçmenin hem zor hem kolay olduğunu dile getiren Öztürk, "Çünkü başlığımız İstanbul'du. İstanbul'un canlı, ritmik ve coşkulu karelerini canlandıran Devrim Erbil'in her bir eseri ayrı ayrı çok güzel." ifadesini kullandı.

Öztürk, eserlerde renklerin çarpıcılığının, kuşların ritminin ve İstanbul'un büyülü havasının izlenebildiğini aktararak, "Tüm sanatseverleri 30 Ekim'e kadar galeriye bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Sergideki eserlerde, İstanbul'un mimari yapıları farklı açılardan ele alınıyor.

Doğa soyutlamaları ve Anadolu çeşitlemelerinin aktarıldığı büyük tuval çalışmalarına da yer verilen sergide, dokumacılık kültürünün mirası olarak tanımlanan halılar da koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu.