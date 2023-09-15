HABER: NEVAL KÜTÜK

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen, en karmaşık konuları sade bir anlatımla aktaran yazar, bu kitapta “Kahkaha” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

Dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, kitapta kahkaha üzerine önemli tespitler yapıyor ve şunları söylüyor:

Kahkaha, yüksek sesle gülmektir. Ayrıca çokça gülmek de bir nevi kahkahadır. Bununla birlikte duygusal bir ifadedir kahkaha. Kahkaha, toplamda yaklaşık on beş farklı yüz kasının kasılması ve genişlemesidir.

Bilimsel araştırmalara göre kahkaha sayesinde kandaki kortizol seviyesi azalır, dopamin ve oksitosin salgıları artar. Sonuç olarak kahkaha acı, endişe ve stres seviyesini düşürür. Neticede insanın sağlık durumu iyileşir.

Esasında kahkaha bir nevi iletişim kurma aracıdır; başka insanlarla bağlantıya geçmeyi ve sosyal etkileşimi kolaylaştırmaktadır. Kahkaha bulaşıcı olduğu için başkalarının da iyi hissetmesini sağlar.

Kahkaha atan insan hafiflik kazanır ve kahkaha kanatlarını kullanarak uçmaya başlar. Varoluş pek çok kahkaha atma fırsatıyla doludur. Sadece herkes bu fırsatları değerlendirmeli ve coşkuyla dolup taşmalıdır.

Kahkaha atarak mutlulukla dolup coşmak varken neden insanlar mutsuzluk içinde acı çeksin? Çünkü bu, küresel toplumun çıkar gruplarının işine gelir. Onlar herkesin mutsuz olup acı çekmesini ister çünkü acı, insanı yıkıma uğratır ve yıkılmış insanı manipüle etmek çok kolaydır.

Gerçek şudur ki sadece insan kahkaha atabilir. Maalesef hayvanlar kahkaha atamaz. O yüzden kahkaha, insanı insan yapar. Bu nedenle kahkaha en üstün eylem ve bir insan için olmazsa olmazdır.

Canın sıkıldığında yedi kez, “Kahkaha” diye bağır ve nedensizce kahkaha at! Çimlere yat ve gökyüzüne gülümseyerek bak. Sırtüstü yattığında karın kasları gevşer ve kahkaha enerjisi daha kolay bir şekilde hareket eder.

Bacaklarını havaya kaldır ve çocuk gibi hareket ettir. O zaman içindeki çocuk gıdıklanacak ve hiç sebepsiz yere kahkaha atacaksın. Gözlerini kapat ve içsel kahkahanı bul! Aniden kahkaha ateşlenecek.

Bedenin hafifleyecek. Eğlenceli bir biçimde çocuk gibi çimlerde yuvarlan ve kendini bütünüyle kahkahaya bırak. İnsanlığı asırlardır kahkaha atmaktan alıkoyan çıkar gruplarına başkaldır.

Küçük çocuk gibi anlamsız sesler çıkar ve bu seslerin komikliğiyle ilgili kahkaha at. Kahkaha enerjisi tüm vücuda yayılacak, bedeni gevşetecek, rahatlatacak, geliştirecek, değiştirecek ve dönüştürecektir.

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Kitaptan başlıklar:

Bu kitabı okuyan insan, kahkaha konusundaki bütün sorularına cevap bulacaktır!

Kahkaha nedir?

Kahkaha yararları nedir?

Kahkaha formülü nedir?

Kahkaha sanatı nedir?

Kahkaha mekanizması nedir?

Kahkaha devrimi nedir?

Kahkaha terapisi nedir?

Kahkaha gerçeği nedir?

Kahkaha psikolojisi nedir?

Kahkaha armağanı nedir?

Kahkaha gizemi nedir?

Bu ve bunun gibi sorular artık cevapsız kalmayacak!

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol, Duygu, Masumiyet, Kuşku ve Merak gibi insana dair hemen her konuda 91 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. Tüm kitapseverler yazarın yüze yakın kitabına ilişkin paylaşımları, yazarın kitaplarına özgü sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebiliyor.

Elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “Kahkaha Nedir ve Nasıl Atılır?”, kahkaha konusundaki doyurucu anlatımıyla, okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. Mutlaka okuyun.

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