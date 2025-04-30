Portekizli teknik direktör Jose Mourinho idaresinde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, derbiye zirvenin 5 puan gerisinde 2. sırada çıkacak. Sarı-lacivertliler, 31 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 75 puanda bulunuyor.

Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar ise Süper Lig'de geride kalan 31 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa kupalarına katılım adına ilk üç sıra için yarışan ve topladığı 52 puanla 4. basamakta yer alan Beşiktaş, derbi öncesinde Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenerek moral kazandı.

İki ezeli rakibin karşılaşacağı derbide futbolseverler, yıldız golcülerin büyük rekabetini de izleyecek. Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve son haftalardaki formuyla Anderson Talisca ile Beşiktaş'ta da Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in performansı derbinin sonucunu doğrudan etkileyecek.

Fenerbahçe'de en çok gol atan Youssef En-Nesyri

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki santrforu Youssef En-Nesyri, takımının şu ana kadar en golcü ismi olarak göze çarpıyor.

Süper Lig'de şu ana dek 16 golü bulunan deneyimli santrfor, Avrupa kupalarında 6, Türkiye Kupası'nda da 4 olmak üzere toplam 26 gol kaydetti.

Sezona istediği gibi başlayamayan Faslı golcü, ilerleyen haftalarda ritmini buldu ve derbide takımının en büyük kozu olacak.

Beşiktaş'ın en golcüsü Immobile

Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, derbide siyah-beyazlı takımın en önemli gol umudu olarak beklentileri karşılamaya çalışacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapan 35 yaşındaki futbolcu, daha sonra performans düşüklüğü yaşasa da Atakaş Hatayspor müsabakasında rakip fileleri 3 kez havalandırarak "hat-trick" yaptı.

Deneyimli futbolcu, ligde 14, Avrupa'da da 2 gol kaydetti.

İtalyan futbolcu, sezonun ilk resmi maçında Süper Kupa'da Galatasaray karşısında da 2 gol atmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun tecrübesine inanıyor

Sarı-lacivertli takımda 39 yaşındaki golcü oyuncu Edin Dzeko, Beşiktaş derbisinde bu sezonki 50. maçına çıkacak.

Dzeko, bu sezon ligde tüm maçlarda sahada olarak takımını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü ligde 13, Avrupa macerasında 7, toplamda ise bu sezon attığı 20 golle takımının en çok gol atan ikinci ismi olurken, 8 de gol pası verdi.

Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon iki takım arasında oynanan ilk derbide gol bulmayı da başarmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Sırp futbolcu Dusan Tadic de tüm kulvarlarda kaydettiği 13 gol, 14 asistle sarı-lacivertli takımda öne plana çıkıyor.

Rafa Silva, siyah-beyazlılarda 28 gole katkı yaptı

Beşiktaş'ta hücum oyuncusu Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı takımın gol yollarındaki umudu olacak.

Sezon başında takıma dahil olan ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarları mutlu eden 31 yaşındaki futbolcu, ligde 10 gol, 5 asist yaptı.

Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa kupaları macerasında 3 gol, 5 asistle takımına katkı sağladı.

Türkiye Kupası'nda ise 2 gol, 1 asistlik performansla ön plana çıkan Rafa Silva, sezon başında Süper Kupa'da oynanan Galatasaray derbisinde de 1'er gol ve asistle takımına kupayı kazandırmıştı.

Fenerbahçe'de Talisca'dan ligde son 5 maçta 8 gol

Fenerbahçe'nin derbide en büyük gol umutlarından biri de 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasını kiralık olarak giyen Anderson Talisca olacak.

Devre arasında takıma dahil olan Brezilyalı forvet, ligde çıktığı son 5 maçta 8, toplamda ise 9 gol kaydetti. Talisca, Türkiye Kupası'nda ise 3 golün altına imza attı.

İlk kez bir derbide eski takımına karşı mücadele edecek 31 yaşındaki golcü oyuncu, son haftalardaki formunu sürdürmeyi hedefleyecek.

Talisca, siyah-beyazlı formayla ligde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ın orta sahadaki hücum gücü: Gedson Fernandes

Siyah-beyazlı takımın orta sahadaki vazgeçilmez ismi Gedson Fernandes, derbide Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'in en güvendiği isimlerden biri.

Bu sezon 45 maçta forma giyen Portekizli futbolcu, Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında rakip fileleri 5'er kez havalandırarak takımına 10 gollük katkı yaptı.

Beşiktaş formasını 2022-2023 sezonundan bu yana giyen 26 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

Gedson Fernandes, sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe derbisinin uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.