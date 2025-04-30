Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı final ilk maçında Fransız ekibi, 4. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Fransız oyuncu Dembele, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki 8. golünü attı.

Arsenal'de 47. dakikadaki Merino'nun kafa golü, VAR incelemesi sonrasına ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PSG, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mayıs'ta yapılacak.

"Devler Ligi"ndeki diğer yarı final ilk maçında yarın Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya) karşılaşması oynanacak.

Bu arada vefat eden Papa Franciscus için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.