Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kısa süre için geçerliliği olan hızlandırılmış vize kolaylığı uygulamasının, taleplerin azalması nedeniyle de 6 Ağustos’tan itibaren söz konusu uygulamaya son verileceği belirtildi.

Söz konusu düzenlemenin bir acil durum yardımı olarak uygulandığını ve kalıcı bir çözüm olmadığını vurgulandı.

Türk Toplumu’ndan çağrı

Almanya’da yaşayan Almanya Türk Toplumu (TGD) deprem mağdurlarına yönelik vize kolaylığı uygulamasının 6 Ağustos’tan sonra da sürdürülmesi için çağrıda bulundu.

TGD Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu, Türkiye’de 6 Şubat’taki kadar yıkıcı olmasa da depremlerin geniş bir coğrafyada etkili olmaya devam ettiğini ve deprem bölgelerinde başta kalıcı barınma olmak üzere sorunların çözüme kavuşturulamadığını söyledi.

HABER:DUHA SENA OSKAY