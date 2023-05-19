Eskişehir

Lisede bu eğitim öğretim yılına, ebru-minyatür ve seramik atölyeleri ile ses kayıt stüdyosu gibi öğrenciler için yeniliklerle başlandı. Söz konusu atölyeler ve stüdyonun yanı sıra okulda çalgı bakımı için de atölye kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle okulun viyolonsel öğretmeni Soner Koç'un sorumluluğunda 10 metrekare alanda açılan atölyede, öğrenciler enstrüman bakım ve yapımı hakkında bilgi ve beceri ediniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen öğrencilere destek için çalışma yapan Koç ile okulun idarecileri, atölyenin kapılarını afette enstrümanları hasar görenlere açtı. Koç, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla okula ve kendilerine, Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş'tan ulaşarak enstrümanlarını gönderen ya da depremden sonra aileleriyle Eskişehir'de yaşamını sürdüren öğrencilerin keman, viyola ve çellolarını yenileyip teslim etti.

Depremzede öğrenciler için ücretsiz hizmet veren atölye, kendilerine ulaşanlar için bu hizmeti sürdürecek.

"Elimizden geldiğince yaraları sarmaya çalıştık"

Soner Koç, bu eğitim öğretim yılında okulda çalgı yapım ve bakım atölyesi açtıklarını söyledi.

Atölyede depremzede öğrencilere de faydalı olmak istediklerini belirten Koç, "Sosyal medya hesaplarından yaptığımız duyurularla bize ulaşanlar oldu. Malatya'dan bir, Hatay'dan iki öğrencinin çellolarını, Kahramanmaraş'tan bir keman ve viyolayı tamir ettik. Bunları tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleştirdik. Elimizden geldiğince yaraları sarmaya çalıştık." dedi.

Koç, afetzedelerin hasar gören enstrümanlarını yenilemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilere faydalı olmaktan dolayı iç huzura da kavuştum. Eğer enstrümanları zarar gören başka öğrenciler varsa bize sosyal medya aracılığıyla rahatlıkla ulaşabilirler." ifadesini kullandı.

"Onarılan çellomla eğitimime devam ediyorum"

17 yaşındaki Esmanur Ünal da Malatya'da Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim görürken depremin ardından Eskişehir'e taşındıklarını ve Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü'ne kayıt yaptırdığını aktardı.

Ünal, 12'nci sınıfa devam ettiği bilgisini vererek, "Malatya'da sarsıntı nedeniyle tamamen panikle uyandık. Aslen Eskişehirli olduğumuz için de buraya taşındık. Okulumuz çok donanımlı. Çok sıcak karşılandık. Depremde çellom hasar görmüştü. Okulun yeni atölyesinde Soner Koç hocam tamiratını yaptı. Okulda onarılan çellomla eğitimime devam ediyorum." diye konuştu.

Aynı bölümde okuyan 16 yaşındaki Ezgi Oral, Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesinden kente naklini aldırdıklarını belirtti.

Depremde evlerinin hasar gördüğünü anlatan Oral, "Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi çok güzel bir eğitim veriyor. Okul idarecilerimizin, öğretmenlerimizin ve arkadaşlarımın yaklaşımı çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

16 yaşındaki Doğaç Oral ise Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesinin Gitar Bölümünde öğrenim görürken deprem nedeniyle Eskişehir'e geldiğini kaydederek, "Okulumuzun imkanları çok güzel. Burada eğitim almaktan memnunum. Hiç yabancılık çekmedik." dedi.

Okul müdürü Ersin Kökten de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in desteği, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin gayretleriyle kurulan çalgı bakım atölyesinin okulun ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra depremzede öğrencilere de ücretsiz hizmet sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

AA