Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Nisan 2024 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye geneli nisan ayı yağışları, hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın altında gerçekleşti.

Buna göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar nisan yağış ortalaması, metrekareye 57,5 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl nisanda metrekareye 86,8 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 28,5 kilogram oldu.

Yağışlar, Türkiye genelinde normaline göre yüzde 50, geçen yıla göre yüzde 67 azaldı.

Karadeniz'de son 64 yılın en düşük nisan yağışı kaydedildi

Nisan ayı yağışları, Bilecik, Bursa, Kastamonu, Samsun, Amasya, Tokat, Giresun, Rize, Artvin, Ardahan, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli ve Antalya'nın sahil kesimlerinde yer yer yüzde 80'in üzerinde geriledi.

İstanbul Avrupa Yakası, Kırklareli, Çanakkale ve Mersin'in Mut ilçesinde yüzde 60'ı aşan yağış kaydedildi.

Yağışlar, tüm bölgelerde normalin altında gerçekleşirken, en fazla azalma gösterdiği bölge yüzde 70 ile Karadeniz oldu. Bölgenin nisan ayı yağışı son 64 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İl genelinde nisanda en fazla yağış metrekareye 95,7 kilogramla Hakkari, en az yağış metrekareye 8,5 kilogramla Ardahan'a düştü. Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Bayburt, Artvin ve Ardahan'da yağışlar son 64 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Yağışlarda, iller içinde normaline göre en fazla azalma yüzde 85 ile Artvin ve Ardahan'da, en fazla artış yüzde 16 ile Çanakkale'de kaydedildi.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 10,8 gün olarak hesaplanırken, nisanda Türkiye genelinde ortalama 5,9 gün olarak gerçekleşti.

Nisanda Edirne, Kırklareli, Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinde 10-15 gün aralığında yağış görülürken, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinin batısında, Bolu, Bursa, Bilecik, Mersin, Şanlıurfa, Mardin, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Artvin'de 5 günün altına kadar düştü.

Bölgelere göre nisan ayı yağışları

Marmara Bölgesi'nde nisan yağışı metrekareye 39,3 kilogram olarak hesaplandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 24, geçen yıla göre yüzde 58 azalma kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde ise nisan ayı yağışı metrekareye 24,7 kilogram gerçekleşti. Normale göre nisanda yağışlar, yüzde 54, geçen yıla göre ise yüzde 67 azaldı.

Nisan ayı yağışı, Akdeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 57, geçen yıla göre yüzde 70 azalma gösterdi.

İç Anadolu Bölgesi'nde nisan ayı yağışı metrekareye 21,4 kilogram olarak kaydedildi. Bölgedeki yağışlarda normaline göre yüzde 53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65 azalma meydana geldi.

Nisanda, Karadeniz Bölgesi'nde ise metrekareye 16,9 kilogram yağış düştü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de nisan yağışı metrekareye 40,4 kilogram olarak hesaplandı. Yağışlar normaline göre yüzde 46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 azaldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise nisan ayı yağışı metrekareye 43,9 kilogram olarak gerçekleşti. Bölgedeki yağışlarda normaline göre yüzde 30, 2023 Nisan yağışlarına göre yüzde 36 azalma kaydedildi.