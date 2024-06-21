Adıyaman

Nemrut Dağı tur güzergahında bulunan, üç önemli medeniyetten izler taşıyan kale, 2005'te güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı. Kale, üç etapta gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanmasıyla Ağustos 2022'de misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kommagene Krallığı döneminde yaptırılan kalenin bazı bölümlerinde, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle hasar oluşmasının ardından tarihi alan yeniden ziyarete kapatıldı.

Kale, restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonrasında ziyarete açılarak yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, deprem sonrasında, yaklaşık 8 ay süren çalışmaların ardından kaleyi yeniden ziyarete açtıklarını söyledi.

Alkan, "Kalede savunma alanı, zindan, mescit ve özellikle iç kısımda çevre düzeniyle birlikte cam teras yapıldı. Bu cam teras müthiş bir doğa güzelliği sunmakta. Buraya gelen ziyaretçiler çok memnun ayrılıyor. Yerli ve yabancı turistleri bu eşsiz güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

Motosikletle Güneydoğu turuna çıkan Ahmet Salih Karağıcıoğlu, ziyarete açıldığını duyduktan sonra geldiği kaleye hayran kaldığını kaydetti.

Ziyaretçilerden Burçin Ege de kalenin yapısının çok ihtişamlı durduğunu, ziyaretçilerin mutlaka burayı görmesi gerektiğini dile getirdi.