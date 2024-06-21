Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, askeri erkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, şehidin Hasancıklı Mahallesi'ndeki evine giderek, baba Kalender ile anne Ayşe Horoz'a acı haberi verdi.

Şehit yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri, aileyi teselli etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Hasancıklı Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.

Vali Ünlüer'den taziye mesajı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Ünlüer, mesajında, "Kahramanmaraş Onikişubat nüfusuna kayıtlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.