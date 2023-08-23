İSTANBUL (AA) - Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki (CRR) konserde ev sahibi korolar Chromas ve Vokal Akademi Pop & Caz Korosu ile tüm katılımcı korolar performanslarını sundu.

Festivalin genel sanat direktörü Başak Doğan, konuşmasında ilki düzenlenen festivalin yıllarca sürmesini istediklerini söyledi.

Herkesin yan yana şarkı söylediği keyifli bir festival olacağını dile getiren Doğan, "Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın 23 ülkesinden gelen müzisyen katılımcılarımız burada şarkı söyleyecek, müthiş bir hafta olacak. Gerçekten çok mutluyum." şeklinde konuştu.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise festivali hazırlayan ekibin pırlanta gibi gençlerden oluştuğunu ifade etti.

Her zaman sanata ve sanatçıya yürekten destek verdiklerini belirten Ateş, "Festival, İstanbul halkına yönelik birçok parkta ücretsiz konserleri de kapsıyor. Hayattaki en orijinal, natürel, organik enstrüman insan sesidir. Onu yerli yerince kullanmak tabii bir o kadar zordur. İşte A Capella bunu başarıyor, gerçekten bu zor işi başaran 550 sanatçımızın her birine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ünlü koro şeflerinin Türkiye'de eğitimler vereceği festivale 550'den fazla müzisyen, koro ve vokal grubu katılacak.

Festival etkinlikleri İstanbul'da farklı mekanlarda 27 Ağustos'a kadar devam edecek.