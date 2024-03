İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta altısı yerli, 13 film vizyona girecek.

Sean Durkin'in senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği "Demir Pençe" filminde, başrolleri Zac Efron, Jeremy Allen White ve Harris Dickinson paylaştı.

1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabet dünyasında bir iz bırakan Von Erich kardeşlerin hikayesini işleyen yapımda, başarılı güreşçi Fritz Von Erich'in, oğullarının da kendisi gibi başarılı olması için despot bir biçimde, zalimce yöntemler uygulaması anlatılıyor. Kardeşler, koçları olan babalarının gölgesinde sporda zirveye tırmanırlarken, tüm aile bir yandan çalkantılı olaylar yaşarken, diğer yandan güçlüklere göğüs germek zorunda kalır.

"Eflatun"

Kerem Bursin, İrem Helvacıoğlu ve Nazan Diper’in başrolleri paylaştığı "Eflatun", bir adamın sesine aşık olan görme engelli bir kadının hikayesini konu ediniyor.

Cüneyt Karakuş'un senaryosunu yazıp yönettiği filmin konusu özetle şöyle:

"Beş yaşındayken görme yetisini kaybeden Eflatun, babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile hayata tutunur. Babasından kalma saat tamircisinde çalışarak geçimini sağlayan Eflatun, kendisine gerçek ile hayalin birbirine geçtiği bir dünya kurar. Onun hayatı, yağmurlu bir günde kendisine şemsiye emanet eden bir adamın sesine aşık olmasıyla başka bir hal alır."

"Ölümcül Sır"

Aksiyon ve gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday "Ölümcül Sır", emekliliğini bir kenara bırakıp işinin başına dönmek zorunda kalan bir CIA ajanının hayatını merkezine alıyor.

Aaron Eckhart, Nina Dobrev ve Clifton Collins'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor.

"Sevmek Yüzünden"

Ahmet Kapucu'nun yönettiği "Sevmek Yüzünden", beklenmedik bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan ve bu süreçte hemcinsi için mücadele eden güçlü bir kadının hikayesini ele alıyor.

Ayça Ayşin Turan ve Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı filmde Turan, beyaz atlı prens hikayelerinden bıkıp, kendi hayatına yön vermeye çalışan bir kadını canlandırırken, Teoman ise yaşadığı kaybın ardından kendi kabuğuna çekilen bir genci canlandırıyor.

"İki Yüzlü"

Bülent Terzioğlu'nun yönettiği, Gökçe Özyol, Aslıhan Karalar ve Levent Sülün'ün rol aldığı "İki Yüzlü", aileye dahil olan bir yabancının gizlediği kişiliğinin ortaya çıkmasıyla yaşanan olaylar etrafında şekilleniyor.

"Sırrını Biliyorum"

Timur Acar, Didem Balçın ve Beren Gençalp'in başrollerini paylaştığı "Sırrını Biliyorum", küçük bir kız çocuğunun, annesinin hastalığına alışılmadık bir çözüm bulmak için verdiği çabayı anlatıyor.

"Öldüm Bittim"

Ayhan Taş, Arzu Yanardağ ve Burcu Özçelik'in rol aldığı komedi filmi "Öldüm Bittim", hastalık hastası bir adamın bir haftalık ömrü kaldığı yanılgısına kapıldıktan sonra gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"BTOB TIME: Be Together the Movie"

Kim Jin-Chul'un çektiği Güney Kore yapımı müzikal film "BTOB TIME: Be Together the Movie", BTOB'un verdiği 10. yıl özel konserini ve konserde yaşananları gözler önüne seriyor.

Haftanın animasyonları

Çocuklarla animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen Kanada filmi "Cesur Balina Katak", büyük olduğunu kanıtlamak ve çok sevdiği büyükannesinin son dileğini yerine getirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkan küçük bir balinanın hikayesini işliyor.

Litvanya, Polonya ve Sırbistan ortak yapımı anime film "Köylüler", bir köylü kızı olan Jagna'nın, Antek'e olan sevgisine rağmen kendisinden çok daha yaşlı ve varlıklı bir çiftçi olan Maciej ile evlenmeye zorlanmasının trajik hikayesini anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Dominic Brunt ve Jamie Lundy'in yönettiği "Evie", genç bir kızın deniz kenarında lanetli bir kolye bulması sonrasında başından geçen olayları ele alıyor.

ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı haftanın bir diğer korku filmi "Queen Mary'nin Laneti", Long Island'a kalıcı olarak demirlenen ve perili olduğuna inanılan ünlü "The Queen Mary" gemisinin korkutucu hikayesini konu ediniyor.

Çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin hayatına odaklanan "Hüddam 4: Ahmer" ise haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.