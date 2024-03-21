BuKafa Medya'da açıklamada bulunan yönetmen Ahmet Kapucu, filmde romantik komedilerden ayrı kulvarda bir şey denediklerini söyledi.

Kapucu, kendileri için çılgınca bir deneyim olduğunu belirterek, "Yani terminolojik olarak sinemada dördüncü duvarı yıkmak diye tabir edilen, genelde dram filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yapılan bir şey. Biz bunu romantik komedide yapmaya çalıştık, başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım izleyiciler de bizim yapmaya çalıştığımız şeyden mutlu olurlar." dedi.

Filmin bir kadın hikayesini anlattığına vurgu yapan Kapucu, şunları kaydetti:

"Kadın kadının yurdudur, kadın kadının kurdudur. Son dönemdeki bu gündem üzerine biz de yurdudur üzerinden yürüdük. 30 yaşlarında kendi ayakları üzerinde duran bir karakterimiz var. İdil moda tasarımcısı, çok başarılı bir kadın. Bir gün hayatını çok değiştirecek bir şeyle karşılaşıyor, kendisini terk eden erkek arkadaşı ve yeni nişanlısının gelinlik tasarımını yapmak görüşmesiyle baş başa kalınca bütün macera buradan başlıyor. Eski erkek arkadaşının ona yaşattıklarını başka bir kadına yaşatmaması için bu evliliğe son vermek çabasında olduğu bir yol aslında. Başka bir kadının mutsuzluğunu engellemek için çıktığı bir macera."

Filmin çekimlerinin aralık ayında 3 şehirde gerçekleştirildiğini aktaran Ahmet Kapucu, "İstanbul'da başladık, Tekirdağ'da devam ettik ve son olarak Antalya'da bitirdik. Yaklaşık 4 hafta gibi bir süreç aldı." ifadesini kullandı.

"Kamera önü kadar kamera arkası da çok keyifliydi"

Filmin başrol oyuncularından Serhat Teoman, filmin seyirciyle buluşacak olmasından dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, "Filmimiz romantik komedi ama farklı bir yerden, farklı bir teknikle yapılan bir film. Onun için seyircilerin beğeneceğini düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Setin çok keyifli olduğunu dile getiren Teoman, "Yönetmenimiz çok güzel bir ekip bulmuş. Kamera önü kadar, kamera arkası da çok keyifliydi. Onun için çok güzel çalıştık, çok güzel anlaştık. Güzel şeyler de geldi başımıza." dedi.

Teoman, seyircinin filmde aşkı, dayanışmayı, dostluğu ve kendilerinden bir şeyleri bulacağına işaret ederek, "Yani burada kendilerinden çok şey bulacaklar ve çok fazla yelpaze var burada bulacakları. Çok karakter var ve her karakter için bir izleyici 'bak bu beni temsil ediyor' diyebilecek bu filmde." şeklinde konuştu.

"Arkadaşlık duygusunu çok fazla göreceğiz"

Oyuncu Ayça Ayşin Turan ise seyirciyi güzel bir filmin beklediğini, filmi keyifle ve eğlenerek çektiklerine işaret ederek, "İdil'in kendi hayal dünyasında kendi hikayesini anlattığı bir film izleyeceğiz. Onun haricinde bir hırs, bir intikam duygusuyla yola çıktığı bir hikaye. Burada arkadaşlık duygusunu da çok fazla göreceğiz ve günün sonunda o intikama çıktığı yolda gerçek aşkı bulmasıyla aslında final yapacağız." ifadelerini kullandı.

Turan, çekimler esnasında bir günde dört mevsimi yaşadıklarını, hava şartları nedeniyle zaman zaman zorlandıklarını, çekimlerde her günün dolu dolu geçtiğini aktararak, "Bir tane flashback sahnesinde bir doğaçlama sahnemiz oldu. O ekibi çok güldüren ve keyifli bir şeydi. Genel olarak keyifli bir iş oldu." değerlendirmesini yaptı.

PRT Film ve 2518 Film'in ortak yapımcılığında çekilen romantik komedi türündeki "Sevmek Yüzünden" filminin başrollerini Serhat Teoman ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor.

Seçil Çömlekçi ve Ahmet Kapucu'nun senaryosunu yazdığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ezgi Şenler, Ali Gözüşirin, Ali Yoğurtçuoğlu, Yasemin Yazıcı, Gizem Kala ve Yıldız Kültür yer alıyor.