BAYBURT



Üniversitenin Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, bilim, kültür, sanat ve spor kategorilerinde ülke genelinde önemli işlere imza atmış dört isme ödül verildi.

Bilim kategorisinde tıp bilimi alan yazınına sunduğu nitelikli katkılar nedeniyle Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kültür kategorisinde Türkiye'nin kültür ve turizm elçisi olarak üstlendiği diplomatik misyon nedeniyle Hüsamettin Elçi, yeni sanatçıların yetişme sürecindeki ilham verici katkıları nedeniyle sanat kategorisinde Aysun Gültekin ve örnek sporcu kişiliği nedeniyle spor kategorisinde Rıza Kayaalp ödül aldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yaptıkları işlerde dünya çapında başarılar alan dört ismi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bayburt'un en önemli kültür mirası olan Dede Korkut'u, insanlığa kazandırmaya çalıştıklarına dikkati çeken Türkmen, "Onun değerleriyle özdeşleşen saygın isimleri taltif etmek için bir bellek olarak onurlandırmayı hedef kıldık. Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat kategorileriyle başlayan geleneği son iki yıldır, Türkiye'nin ilk spor bilimci rektörü olmam münasebetiyle güncelledik ve edebiyat ile sanat kategorisini birleştirerek sporu kategoriler arasına ekledik. Çünkü spor, bilimin, kültürün ve sanatın sentezlendiği bir yaşam pratiği olarak önemlidir." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Rektör Türkmen ile İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet tarafından ödüller takdim edildi.