Davinson Sanchez, RAMS Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın genel bir değerlendirmesini yapan Sanchez, "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ligde istediğimiz performansı ortaya koyamıyoruz. Farkı açmamız gereken maçlarda yeteri kadar gol bulamıyoruz. Ama goller gelecektir. Takım şu anda kendine inanıyor. Taraftarımızın da hoşuna gidecek oyunu yakında göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sanchez, Manchester United'ın çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Dünyaca ünlü bir takıma karşı oynayacağız. Şu anda iyi bir dönemden geçmiyorlar. Biz oraya puan almak için gideceğiz ve Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeye odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma hızlı adapte olmasıyla ilgili konuşan Sanchez, "Futbol zaten her yerde aynı. Nasıl bir oyuncuysam o şekilde devam etmem gerekiyor. Benden istenenlere odaklanmam gerekiyor. Galatasaray da Avrupa'nın önemli takımlarından. Zaten ben de bundan dolayı bu takıma geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmam gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Hakem üzerine yorum yapmanın doğru olmayacağını söyleyen Sanchez, "Rakip kaleci, bu maçta çok fazla süre geçirmeye çalıştı. Sarı kart ile bu tip durumlar çözülebiliyor. Takıma ne katabilirim ben ona odaklanıyorum. Beni çok iyi karşıladılar. O yüzden buraya hızlı adapte olabildim." diye konuştu.

Forma rekabetiyle ilgili konuşan Sanchez, "Aynı pozisyonda oynadığım takım arkadaşlarım, çok iyi oyuncular. Ama kimin oynayacağına elbette hoca karar verir. Ben, maçlarda ve antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. 3-4 günde bir maçımız var. Olabildiğince çok oynamaya çalışıyorum. Biz, sahaya her çıktığımızda taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AA