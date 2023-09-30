Kafkas, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik ettiğini belirten Kafkas, "İyi bir mücadele örneği gösterdiler. Kolay değil. Ligin üstünde olan iki takım var. İlk devre çok fazla pas hatası yaptık. İkinci devre format değişikliği yaptık ve planımız tuttu. Golü de bulduk. Daha sonra oyunun kontrolünü biraz daha elimize almamız gerekiyordu. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum, verdikleri mücadeleden dolayı onlarla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Tolunay Kafkas, Galatasaray'ın ikinci golüyle ilgili bir soru üzerine, "Hakem bakıyor, veriyor. Onlarla ilgili yorum yapmak çok doğru değil. Yediğimiz ilk golden önce de bir şey söylüyorlar, ben ona da bir şey demiyorum. Hakemlerle ilgili yorum yapmıyorum. Sadece geçen haftanın hakemi Erkan Özdamar ile ilgili bir yorum yaptım, onunla dışında kimseyle ilgili yorum yapmıyorum. Yine de söylüyorum, Erkan Özdamar'ın performansına dikkat etsinler." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik direktör, kendisiyle ilgili çıkan haberlerin canını sıkmadığını dile getirerek, "Ben işimi yapmıyorum. Ben dimdik duruyorum. Canımı sıkacak bir şey yok. Baskı altında, canı sıkılacak insanlar evine ekmek götüremeyenler. Ben işimi iyi ve doğru yapıyorum. Başkanımız üzerine düşen her şeyi yaptı." şeklinde görüş belirtti.

Tolunay Kafkas, ligde 7. haftayı geride bıraktıklarını aktararak, "Takımların oturması süre alıyor. Bizim 7. hafta ve 5. deplasmanımız. Bunların içinde Galatasaray, Fenerbahçe var. Adana Demirspor maçını da İstanbul'da oynadık. Ben takımıma inanıyorum, güveniyorum. İyi yoldayız. Şu anda 7 maçta 6 puanımız var. Fikstür de lehimize döndü. Kazanabileceğimiz maçlar var. Umarım Ankaragücü'nü layık olduğu yere getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

AA