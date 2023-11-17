Haber: Mert Osman Erman

David McBride gelecek hafta mahkemeye çıkacaktı, ancak savunmasını bozan bir hukuk kararı sonrasında suçunu değiştirdi.

McBride - eski bir askeri avukat - içsel şikayetlerinin görmezden gelinmesi üzerine konuşma görevi hissettiğini söyledi.

Bir dönüm noktası soruşturması daha sonra Avustralya kuvvetlerinin savaş sırasında 39 Afgan'ı yasa dışı bir şekilde öldürdüğüne dair kanıtlar buldu.

Mahkemede duyulanlara göre, McBride, belgelerin Avustralya'nın elit özel kuvvetlerinin Afganistan'daki operasyonlarına dair eşi benzeri görülmemiş bir içgörü sağlayan ve savaş suçları iddialarını içeren 2017 yılındaki The Afghan Files adlı bir dizi raporu desteklemek amacıyla bunları Avustralya Yayın Kurumu'na (ABC) verdiğini kabul etti.

2019'daki gözaltısının ardından ABC, aynı raporları yazan gazeteci Dan Oakes aleyhine bir dava oluşturan federal polis tarafından baskına uğradı. Ancak savcılar Bay Oakes'i suçlamamaya karar verdiler ve bunun kamu yararına olmadığını belirttiler.

Başlangıçta beş suçlama ile karşı karşıya kalan McBride, bilgi sızdırmasının Avustralya'daki ihbarcı korumaları tarafından korunduğunu savunmayı planlıyordu. Ancak savunma ekibi, argümanlarının büyük bir kısmının ulusal güvenliği tehlikeye attığına karar verildikten sonra bu savunmayı çekmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

Başsavcı Mark Dreyfus'u müdahale etmeye ve kovuşturmayı düşürmeye ikna etme çabaları başarısız olduktan sonra - Dreyfus'un geçen yıl Bernard Collaery adlı başka bir ihbarcı durumunda yaptığı gibi - McBride daha sonra belgeleri sızdırmak için bir görevi olduğunu iddia etti ve bunun kamu yararı için olduğunu savundu.

Birkaç gün süren duruşma öncesi argümanın ardından bir yargıç, bu iddianın jüriye sunulamayacağına karar verdi.

Savunma avukatı Mark Davis, bu savunmaya "ölümcül bir darbe" vurulacağını ve sonunda McBride'ın suçunu kabul ettiğini belirtti.

Savunma hakkında, avukat Mark Davis, "Bu, demokrasi için kara bir gün" dedi. "İhbarcıları kovuşturmanın, onları hapise göndermenin kamu yararı olmadığı kesindir" diyen İnsan Hakları Hukuku Merkezi'nden Kieran Pender, McBride'ın affedilmesini istedi.

Başsavcılık sözcüsü, dava süreci hala devam ettiği için yorum yapmanın uygun olmadığını belirtti.

McBride'a ceza önümüzdeki yılın başlarında verilecek.