Haber: Mert Osman Erman

Bay Langlois ve Dominique Marchand'ın cesetleri, iddiaya göre yanmış bir araçta Cuma günü bulundu.

Çift, adadaki sahibi oldukları bir ekotatil yerinden birkaç gün boyunca kayıptı.

Bay Langlois, animasyon yazılım firması Softimage'ı kurdu, ürünü büyük bütçeli filmlerde kullanıldı.

Olayla ilgili olarak üç yabancı uyruklu ve bir Dominikalı'nın gözaltına alındığı bildirildi, Dominika News Online ve Dominika Ulusal Güvenlik ve Hukuki İşler Bakanı Rayburn Blackmoore'a atıfta bulunarak.

Bakan, "Bu tür korkunç bir suç ve bu suçtaki vahşet, göz ardı edemeyeceğimiz bir şey ve sorumluların cezasız kalmalarına izin veremeyiz" dedi, Dominikalı medya tarafından bildirildi.

BBC, Dominika milli polisinden açıklama talep etti.

Polis tarafından sorgulanan dört kişiden birinin bir Amerikan vatandaşı olduğu yönündeki raporlara yanıt olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Dominika'da bir ABD vatandaşının gözaltına alındığına dair raporların farkındayız.

"Gizlilik nedeniyle şu anda başka bir yorumumuz yok."

Ölümlerle ilgili çok az bilgi bulunmaktadır.

Daniel Langlois Vakfı, girişimci tarafından 1997'de oluşturulan bir hayır kurumu, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada çiftin "1 Aralık'ta trajik bir şekilde öldüğünü" söyledi.

"Aralarında geçen ölüm koşullarıyla ilgili kesin ayrıntılar, Dominika polis otoritelerinin ve yargı sistemlerinin soruşturmayı sürdürmesiyle ortaya çıkacaktır" ifadesine yer verilen açıklamada.

Vakıf, Bay Langlois'in "parlak kariyerinin çağdaş sinemaya derin bir etki bıraktığını" söyledi.

Bay Langlois, 1980'lerde Kanada'nın Quebec eyaletinde yönetmen ve animatör olarak çalıştıktan sonra Softimage'ı kurdu. 3D animasyon yazılımı, Jurassic Park, The Matrix, Star Wars: Episode I - The Phantom Menace ve Titanic gibi büyük film hitlerinin yapımında kullanıldı.

1994'te şirket, raporlara göre 130 milyon dolarlık bir bedelle Microsoft'a satıldı.

O satıştan üç yıl sonra Bay Langlois, Softimage animasyon bileşenleriyle bilimsel ve teknik kategoride bir Akademi Ödülü paylaştı.

Sanat ve film endüstrilerindeki çalışmalarına devam etti, Montreal'deki bağımsız bir film festivali olan Festival du Nouveau Cinéma'nın başkanlığını yaptı.

Daha yakın zamanlarda Bay Langlois ve Bayan Marchand, Dominika'da çevre dostu bir tatil yeri olan Coulibri Ridge'i işletiyor ve Hurrikan Maria'nın ardından adaya yardım etmek için Resilient Dominica Project'i başlattı, bu da 65 kişinin ölümüne ve yerel ekonominin tahrip olmasına neden oldu.

Bayan Marchand, Dominika Hayvan Derneği olan Humane Society of Dominica ile çalıştı, vakıf belirtti.

Kanada Kültür Bakanı Pascale St-Onge, X (önceki adıyla Twitter) üzerinden Bay Langlois'i "dijital teknolojiler ve sinemada bir vizyoner" olarak nitelendirdi.

"Onun mirası, yenilikçi ruhunu yansıtıyor. Düşüncelerim sevdikleriyle birlikte" dedi.