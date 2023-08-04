Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş'ın yeni stoperi Daniel Amertey, Necip Uysal'ın ilk yarının sonlarına doğru sakatlanmasının ardından karşılaşmanın 45'inci dakikasında oyuna girerek ilk resmi maçına çıktı. Tecrübeli stoper Amartey, maçın 57. dakikasında fırsatçılığını göstererek Beşiktaş'taki ilk golünü Avrupa arenasında atmayı başardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Amartey, “Kendimi iyi hissediyorum. Takım halinde iyi bir performans gösterdik. Disiplinli bir şekilde taktiğimizi uyguladık. Takımda yeniyim ama biz bir aileyiz. Birbirimize destek olmaya devam etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.