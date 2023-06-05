Kaymakam Murat Atıcı, dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağışın bugün sabaha kadar devam ettiğini söyledi.

Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış aldıklarını ifade eden Atıcı, "Şu anda görüldüğü gibi Ezine Çayı'mızın yatağı 11 Ağustos 2021'de yaşadığımız sel afetinden sonra 72 metreye çıkartılmıştı. Bu derenin bu kadar genişlemesini eleştirenler oldu. 'Bu kadar bu dereyi genişletmenin ne anlamı var' diye. Yaklaşık 3 kat genişlememizde bugün olabilecek sel senaryosunu atlatmış olduk." dedi.

İlçe merkezinde yapılan çalışmalar sonucu yüzey sularında ve atık sularda sıkıntı yaşamadıklarını belirten Atıcı, "Sadece kendi alçaklığından dolayı 4-5 binada yer yer 20-30 santim su var. Onlar da kısa sürede temizlenecek. Şu anda Bozkurt merkezimizde hiçbir problem mevcut değil gördüğünüz gibi deremiz çalışıyor. Duvarının üç buçuk metre olması büyük bir sel afetinden ilçemizi korudu." diye konuştu.

Köylerde heyelanların olduğunu aktaran Kaymakam Atıcı, "Köylerimizde yer yer heyelanlar mevcut. Yaklaşık 6 köyümüzde bu heyelanlarla ilgili Özel İdare ekiplerimiz çalışmakta. Bozkurt'ta yapılan çalışmaların neticesini alıyoruz can ve mal kaybı olmadan bu durumu atlatmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA