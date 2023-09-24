ANKARA (AA) - Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji, 20-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 16. EIF Gaziantep Güneş Enerji Fuarı'nda yeni ürünlerini sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, bu tarz fuarların sektörün gelişmesi ve ilerlemesi açısından fırsat sunduğuna işaret ederek, "Bu fuarda da faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Alanında uzman ekibimizle birlikte AR-GE çalışmalarımız sonucu hataya geçirdiğimiz ürünlerimizi sergiledik. Yerli ve milli olan güneş panellerimizi geniş ürün yelpazemiz ile tanıttık." ifadelerini kullandı.

Sektörün gelişimine katkı sağlayacak her türlü organizasyonda yer almaya çalıştıklarının altını çizen Sarvan, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmak hedefiyle alanında uzman kadromuzla birlikte hızla çalışıyoruz. Sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak için kendimizi sürekli geliştirmeyi ve yeni teknolojileri bünyemize katmayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da bu tür organizasyonlarda yer almayı sürdürecek ve çok çalışarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz."