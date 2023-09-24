ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 537 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 519 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 902 bin 723 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 396 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 881 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 554 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.