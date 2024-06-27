Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan ve 28 Haziran 2022'de kalp krizi sonucu 85 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölümünün üzerinden iki yıl geçti. Bu süre zarfında Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatur, duygularını ve yaşadıklarını paylaştı.

Cüneyt Arkın'ı çok özlediğini belirten Betül Cüreklibatur, zor bir dönemden geçtiğini söyledi. "Hatıraları var diye evimizi değiştirmedim. Nereye baksam onu görüyorum. Oturduğu köşe, yazı yazdığı, resim yaptığı yer... Hatıralarla yaşamayı tercih ettim ama acı çekiyorum," dedi.

"Hayatı Beraber Paylaştık"

Cüneyt Arkın'la 55 yıllık bir geçmişleri olduğuna dikkat çeken Betül Cüreklibatur, "1 Haziran'da tanışmıştık, 1 Haziran tanışma yıl dönümümüz. Biz evlilik yıl dönümü falan hiç kutlamazdık. Tanıştığımız gün çok önemli bir gündü bizim için. İkimiz de çocukluğumuzu, gençliğimizi, yaşlılığımızı beraber yaşadık, hayatı beraber paylaştık," ifadelerini kullandı.

Betül Cüreklibatur, Cüneyt Arkın'ın sevgisini çok güzel ifade eden bir eş olduğunu vurgulayarak, tanışma yıl dönümlerinde evlerinin her köşesini papatyalarla süslediğini ve bundan çok etkilendiğini söyledi.

"Olağanüstü Bir Babaydı"

"Ufak şeylerden mutlu olan insanlardık," diyen Betül Cüreklibatur, Cüneyt Arkın'ın hayat felsefesini şu sözlerle aktardı: "Gösterişten hoşlanmazdı. Cüneyt'i tanıyanlar bilir. Hiçbir şey eskimeden yenisini almazdı. Hiçbir zaman lüks arabalara binmedi, çok büyük villalarda oturmadı. Onunla çok mutlu bir hayatımız vardı. Çok özlüyorum onu."

Cüneyt Arkın'ın çok iyi, olağanüstü bir baba olduğunu söyleyen Betül Cüreklibatur, "Halkın sevgisi onun için çok önemliydi. Ne para, ne pul, ne şöhret... Mezarına gidiyorum, insan kalabalıkları görüyorum. İnsanlar mezarına güller koyuyor. İnsanların ona olan sevgisi beni çok mutlu ediyor. Halk adamıydı, vatansever bir insandı," diyerek sözlerini tamamladı.