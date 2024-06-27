Ünlü model Kylie Jenner, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla yine dikkatleri üzerine çekti.

Instagram'da 399 milyon takipçisi bulunan Kylie Jenner'ın her paylaşımı milyonlarca beğeni alıyor. Güzelliği ve fiziği ile sosyal medyada gündemden düşmeyen Kylie Jenner, son Instagram paylaşımı ile büyük ilgi topladı.

Bir çekim için kamera karşısına geçen Kylie Jenner, verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Paylaştığı kareler kısa sürede milyonlarca beğeni alırken, takipçileri de Kylie Jenner'ın bu pozlarını yorum yağmuruna tuttu.