İzmir

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "spor" temalı haberler kapsamında bu haberde, son yıllarda artistik cimnastikte önemli başarılar elde eden İbrahim Çolak ile yapılan röportaja yer verildi.





Artistik cimnastikte 2019'da Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak büyüklerde dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu ünvanını elde eden İbrahim Çolak, Cumhuriyetin 100. yılında takım olarak olimpiyat kotası aldıklarını, bu nedenle takım arkadaşlarını tebrik ettiğini söyledi.

İbrahim Çolak, Türk sporunda daha önce başarılı olmuş isimler gibi kendisinin de iz bırakmaya çalıştığını belirterek, "Bunun da devamını getirmek istiyorum. İnşallah devamı da Olimpiyat Oyunları'nda olacak ve bunun için de elimden geleni yapıyorum." dedi.

"100" sayısının hep ilgi çekici ve önemli bir sayı olduğunu aktaran İbrahim Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüz yıllık süreçte Türkiye'nin elde ettiği birçok başarı var. Daha önce elde edilmeyen, tarihimizde ilk olan olimpiyatları takım olarak gitme hakkını elde etme tam bu yüzyıla yakışır bir başarı oldu aslında. Bu başarıyı da olimpiyatlarda güzel dereceler alıp taçlandırmayı hepimiz istiyoruz. Son on yıla baktığımızda Türk cimnastiği güzel bir ivmeyle yukarı doğru gitti ve gitmeye de devam ediyor. Bu anlamda da bizim hem bireysel hem de cimnastik ailesi olarak hedeflerimize ulaşmamızı sağlıyor. Hem bireyselde madalya hedefleri, takım olarak güzel başarılar hem de cimnastik ailesi olarak ne kadar çok başarı elde edersek o kadar çok çocuğa, o kadar çok aileye ulaşma şansımız oluyor."

Türkiye'de cimnastiği daha bilinir hale getirme hedefini iyi bir şekilde gerçekleştirdiklerine inandığını kaydeden İbrahim Çolak, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktaya bakacak olursak artık Türkiye de bir cimnastik ülkesi oldu diyebiliriz. Dünya şampiyonasında daha önce olimpiyatlara takım olarak giden ülkeleri geride bırakıp artık Türkiye olimpiyatlara takım olarak gidebiliyor ve bu anlamda da bu gerçekten çok ciddi bir başarı. Orada da herkesin beklentisi hep olduğu gibi çok fazla. Bu anlamda da biz de elimizden geleni yapacağız."