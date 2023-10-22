Antalya

Süper Lig'de Trabzonspor ile daha önce 14 kez karşı karşıya gelen turuncu-yeşilli ekip, 6 galibiyet alırken 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Alanyaspor, söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililere 24 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyet ve mağlubiyetler geçen sezon yaşandı. Alanyaspor geçen sezon Trabzonspor ile evinde oynadığı karşılaşmayı 5-0 kazandı, deplasmanda ise rakibine 5-1 mağlup oldu.

İki ekip, Türkiye Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 2020 yılındaki finalde Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı havaya kaldırdı.

Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunuyor

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Akdeniz ekibi, ligdeki iki galibiyetini de evinde aldı.

Ligin ilk haftasında RAMS Başakşehir'i 2-0 ve 8. haftada konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Alanyaspor, ilk mağlubiyetini de ligin 6. haftasında evine oynadığı Fenerbahçe maçında 1-0'lık sonuçla yaşadı.

Sezonun ikinci yenilgisini 7. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile yaptığı maçta 4-0'lık skorla yaşayan turuncu-yeşilli ekip, 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Alanyaspor, ligin 2. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda ve 3. haftada evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0, 4. haftada Pendikspor ile deplasmanda 1-1 ve 5. haftada da ağırladığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Bu sezon ligde topladığı 10 puanla 11. durumda bulunan Akdeniz ekibi, geçen sezon da ligde çıktığı ilk 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamış, 11. sırada yer almıştı.

Oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandıran Alanyaspor, kalesinde ise 10 gol gördü.

Süper Lig'de 8 sezondur yer alan Alanyaspor'un bu sezonki 8 golünün 3'ünü Novais, 2'sini Eduardo kaydetti, Augusto, Oğuz Aydın ve Cordova da birer golle takımına katkı sağladı.