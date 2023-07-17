İSTANBUL- FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde final mücadelesinde Filenin Sultanları, Çin ile karşı karşıya geldi. Milliler, Çin’i 3-1 yenerek tarihi bir zafer kazandı. Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Parkı’na kurulan dev ekrandan maçı izleyen Kadıköylüler, voleybol heyecanını doyasıya yaşadı. Maçları tezahüratlarla ve müzikler eşliğinde takip eden sporseverler A Milli Kadın Voleybol takımının yaşattığı gururu hep birlikte yaşadılar. Saat farkı nedeniyle gece yarısı başlayan ve sabaha karşı zaferle sonuçlanan maçı izlemek için Kalamış Parkı’na Kadıköy dışından gelen izleyiciler de vardı. Maçı Kadıköy’de takip eden sporseverler şampiyonluğun gelmesiyle büyük bir coşku yaşadı.

Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler, şampiyonluğu “Erik Dalı” oynayarak kutladı. Kadıköy Kalamış Parkı’nda maçı izleyen sporseverler şampiyonluğun ardından gözyaşlarını tutamadı.

HABER: MERVE ELÇİ